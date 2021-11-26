На Троещине с помощью краски уничтожили опасную информацию на стенах домов
Участники акции закрашивают опасные надписи. Фото: Фейсбук
Это — надписи с адресами интернет-каналов, где торгуют наркотиками. Таких «маячков» насчитали около сорока.
В Деснянском районе прошел флешмоб «Стоп наркорекламе». Такое мероприятие Управление по делам молодежи и спорта Деснянской РГА провело совместно с общественными организациями и работниками ювенальной полиции.
Участники мероприятия взяли в руки баллончики с краской и закрасили надписи на стенах, где рекламируют интернет-каналы продажи наркотиков на ж/м «Выгуровщина-Троещина». Таких надписей на фасадах жилых домов, киосков и магазинов обнаружили порядка сорока. -nebezpechnu-informaciju-nanbspstinah-budinkiv-5515674.jpg» alt=»На Троещине с помощью краски уничтожили опасную информацию на стенах домов» />
Участники акции. Фото: Фейсбук
Акция вызвала живой интерес у прохожих: кое-кто из жителей, кто просто вышел по делам, менял планы и работал вместе с активистами. Поскольку каждое из этих незаконных рекламных сообщений несет в себе угрозу распространения наркотических веществ среди детей и молодежи района.
Недавно на Троещине закрыли два наркопритона. К правоохранителям поступила информация о двух квартирах на Троещине, где изготавливают наркотики. Оперативники проверили квартиру на улице Николая Закревского и Марины Цветаевой и обнаружили психотропные вещества и оборудование для их изготовления. За вознаграждение они выписывают рецепты на наркосодержащие лекарства.
Поэтому депутаты фракции «УДАР Виталия Кличко» подготовили проект решения Киевсовета о направлении обращения в СНБО, парламент и правительство с требованием усилить государственный контроль в сфере обращения наркотических средств. /p>
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»