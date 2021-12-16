На Троещине построят большую больницу с родильным отделением
Больница будет иметь современное оборудование. Фото: Алексей Самсонов
Об этом в интервью «Вечернему Киеву» рассказал депутат Киевсовета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юрий Зубко.
На пересечении улиц Милославского и Закревского у Деснянском районе Киева в скором времени начнут строительство многопрофильной больницы с родильным отделением.
В настоящее время разрабатывается проект заведения, согласно полученным от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА требований.
Об этом в интервью «Вечернему Киеву» сообщил депутат Киевсовета, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юрий Зубко.
Юрий Зубко. Фото: из архива депутата
Согласно детальному плану территории участок площадью 4,2 гектара предназначен для обслуживания учреждений здравоохранения. Высота здания должна быть не более 30,6 м, подъезд к больнице будет осуществляться путем продолжения улицы Милославской. . Район молод, соответственно очень нужно родильное отделение. У города есть все возможности для строительства больницы, а я, как депутат, избранный людьми в этом районе, буду сопровождать строительство, чтобы оно не стало долгостроем»,— отметил Юрий Зубко.
Также депутат сообщил, что уже одобренное Киевсоветом возведение на Троещине настоящего Ледового дворца — строительство ледовой арены и спорткомплекса.
Спортивный комплекс построят на участке площадью около 0,85 гектара на улице Милославской. Ориентировочно площадь комплекса составит 6 тысяч м².
Планируют разместить спортивные залы, помещения для занятий спортом, игровой зал, ледовую арену, залы для занятий боксом и борьбой и административные помещения.
Полностью интерв. с депутатом Киевсовета Юрием Зубком читайте по ссылке.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»