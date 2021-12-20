На Троещине отключат ряд бюветов

magictr | 21.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На&Nbsp;Троещине отключат ряд бюветов Отключат восемь комплексов. Фото Киевводфонд <p>В Деснянском районе отключили ряд бюветов на время проведения санитарно-профилактических работ</p> <p>В Киевводфонде назвали адреса комплексов, которые ориентировочно не будут работать до 22 декабря:</p> <p>1. ул. Александра Сабурова, 3</p> <p>2. ул. Митрополита Владимира Сабодана, 2</p> <p>3. ул. Оноре де Бальзака, 80</p> <p>4. ул. Оноре де Бальзака, 63</p> <p>5. ул. Советская, 5</p> <p>6. ул. Будищанская, 9/40</p> <p>7. ул. Милославская, 35-а</p> <p>8 ул. Николая Закревского, 35-а</p> <p>По любым вопросам, касающимся бюветных комплесов, которыми занимается СВКП «Киевводфонд», можно обращаться в бюветный отдел по телефону (044) 228-91-83.</p> <p> ></p> <p>В Оболонском районе строят новый бюветный комплекс.</p> <p><strong>Екатерина НОВОРОННЯЯ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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