На Троещине мужчина пытался убить мать и малолетнюю дочь
На Троещине мужчина пытался убить мать и ребенка. Фото: прессслужба Полиции Киева
Обидчик угрожал физической расправой своей матери и родной 11-летней дочери.
В полицию поступил вызов о домашнем насилии на улице Каштановой. Заявительница сообщила, что ее сын угрожает ей и родной 11-летней дочери физическим насилием, из-за чего она ушла из дома. Для того установления обстоятельств конфликта по указанному адресу немедленно прибыла группа по противодействию домашнему насилию.
По словам старшего инспектора сектора противодействия домашнему насилию Деснянского управления полиции Анатолия Луценко, на обидчика составили административные протоколы по статьям — домашнее насилие, и злостное неповиновение требованию полицейского.
66-летняя потерпевшая объяснила, что ее 46-летний сын оскорбляет, кричит , бросается в драку и угрожает оружием. Зайдя в квартиру, обидчик вел себя агрессивно и провоцировал конфликт. Мы успокоили дебошира, надели на него наручники и изъяли зарегистрированное оружие, а разрешение на него аннулировали»,— комментирует Анатолий Луценко.
Также, инспектор добавил , что женщину с малолетним ребенком устроили в кризисную комнату. Отныне семья находится на учете сектора противодействия домашнему насилию Деснянского управления полиции.
Правоохранители в очередной раз призывают не умалчивать домашнее насилие, а немедленно обращаться за помощью.
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Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»