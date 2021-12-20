На Троещине микроавтобус перевернулся на тротуаре: фото
Водитель не справился с управлением
Грузовый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вылетел на тротуар и перевернулся.
ДТП произошло в ночь на 20 декабря на улице Теодора Драйзера, 30, на Троещине. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением. К счастью, мужчина остался жив, впрочем, травмировался.
Водитель остался жив, но травмировался
Спасатели КАРС «Киевская служба спасения», прибывшие на место происшествия, поставили поврежденный автомобиль на колеса и эвакуировали с места ДТП. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Спасатели поставили микроавтобус на колеса
Между тем полицейские Вышгородщины расследуют ДТП, в котором пострадала 74-летняя женщина. По предварительным данным, пенсионерка переходила «зебру» на красный сигнал светофора. Событие произошло на 20 км автодороги Киев-Овруч.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»