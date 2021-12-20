На Троещине микроавтобус перевернулся на тротуаре: фото

magictr | 20.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Натроу фото

Водитель не справился с управлением

Грузовый микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter вылетел на тротуар и перевернулся.

ДТП произошло в ночь на 20 декабря на улице Теодора Драйзера, 30, на Троещине. По предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением. К счастью, мужчина остался жив, впрочем, травмировался.

На&nbsp на тротуаре: фото

Водитель остался жив, но травмировался

Спасатели КАРС «Киевская служба спасения», прибывшие на место происшествия, поставили поврежденный автомобиль на колеса и эвакуировали с места ДТП. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

На&nbsp на тротуаре: фото

Спасатели поставили микроавтобус на колеса

Между тем полицейские Вышгородщины расследуют ДТП, в котором пострадала 74-летняя женщина. По предварительным данным, пенсионерка переходила «зебру» на красный сигнал светофора. Событие произошло на 20 км автодороги Киев-Овруч.

Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»

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