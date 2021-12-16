На Троещине горела квартира в новостройке: эвакуировали 13 людей
На Троещине горела квартира в новостройке.Фото: пересслужба ГСЧС.
Горела квартира в новостройке «ЖК SloveSky» на улице Тодося Осьмачки.
Вчера, 14 декабря в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Тодося Осьмачки 58-А, что в Деснянском районе столицы.
На место происшествия срочно прибыли спасатели и выяснили, что на восьмом этаже восьмиэтажного жилого дома.
Пожарные провели оперативное развертывание и приступили к эвакуации людей и тушению пожара. С помощью бензориза спасатели открыли двери для проверки соседней квартиры. По информации жителей — там вероятно находились люди. Пожар удалось потушить примерно за 30 минут. Во время ликвидации на свежий воздух эвакуировали 13 жителей, из которых один ребенок. Женщина, проживавшая в квартире, где произошел пожар, с предварительным диагнозом (отравление продуктами горения ) была осмотрена врачами скорой помощи.
В результате пожара квартира выгорела полностью. В помещении были закопчены стены и потолок общего коридора.
На месте происшествия работали четыре пожарных авто, а также 15 спасателей. Причины и обстоятельства пожара выясняют правоохранители.
В ГСЧС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:
—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами. электрические чайники и т.д.
—Следите за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники.