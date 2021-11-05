На Троещине девушка помогла мужчине поднести сумку и попала в ловушку: видео
Двери дома похитителя пришлось открывать насильно
Столичные полицейские освободили из плена девушку, которую заманил в квартиру 61-летний киевлянин.
Муж попросил прохожую помочь ему занести сумку в свою квартиру на улице Милославской. Доброжелательная, но наивная 20-летняя девушка согласилась помочь. Когда они подошли к квартире, мужчина силой затолкал свою помощницу в квартиру и запер входную дверь. Испуганная девушка забежала в ванную комнату, закрылась и позвонила по телефону на спецлинию 102.
Очередной немедленно направил на Милославскую наряды патрульной полиции, следственно-оперативную группу и спасателей ГСЧС. Как рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, правоохранители пытались уговорить владельца квартиры, чтобы он добровольно открыл им дверь, но тщетно. Тогда работники ГСЧС взломали дверь, после чего полицейские быстро положили на пол угонщика девушки.
Видео с кадрами спасения девушки
Муж не смог объяснить мотивы своего поступка и был сильно под хмельком. Драгер показал 2,4 промилле (почти бутылка водки) алкоголя в крови похитителя.
Следователи Деснянского управления полиции при процессуальном руководстве окружной прокуратуры Киева сообщили мужчине о подозрении по статье «Незаконное лишение свободы или похищение человека». Ему грозит до трех лет заключения. В настоящее время Деснянский райсуд избирает неадекватную меру пресечения.
Между тем столичные патрульные продолжают обнаруживать «пачками» пьяных водителей. Недавно только за одну ночную смену патрульные остановили более 20 водителей под хмельком. Один из них на BMW феерически снес 12 ограничительных столбцов на улице Лаврской. После этого мужчина пытался скрыться из места ДТП, но его вовремя задержали патрульные.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»