На территории студгородка КПИ обнаружили 12 человек и один автопатруль

magictr | 26.02.2022 | Новости | Комментариев нет

На территории студгородка2 и один автопатруль

Главный корпус КПИ

Этой ночью Украина и Киев выдержали атаку агрессора. В районе КПИ также велись боевые действия.

Национальная полиция, Нацгвардия и другие представители соответствующих органов во время патрулирования территории университета и студгородка обнаружили 12 человек и один автопатруль.

Так, как передвижение городу затруднено, и работники студгородка, обеспечивающие перепускной режим, добраться на рабочие места не смогут, то администрация студгородка и жителей общежитий должны самоорганизоваться и взять дежурство на вахтах общежитий под свой контроль.

«Все учебные корпусы находятся под круглосуточной охраной Департамента безопасности, который работает в усиленном режиме»,— сообщают в КПИ.

Очередные Департамента безопасности осуществляют мониторинг ситуации на территории университета и в общежитиях во избежание проявлений мародерства.

В общежития и учебные корпуса будут пускать только сотрудников КПИ, студентов и их ближайших родственников студентов (по условиям предъявления документов о лице).

На территории уни верситета и студгородка повторно проверено энергетическое обеспечение (ситуация стабильная, электрические сети и Интернет работают), проверена работа резервных линий.

Согласно решению киевского городского головы этой ночью было полностью отключено уличное освещение по территории Университета.

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Сегодня комендантский час в столице будет действовать с 17:00 до 08:00. Всех, кто будет на улице в это время, будут расценивать как диверсантов.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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