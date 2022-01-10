На территории столичного коммунального предприятия вспыхнула раздевалка

magictr | 11.01.2022 | Новости | Комментариев нет

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На территории коммунального предприятия вспыхнула раздевалка

Пожар произошел на улице Бакинской.

Сегодня, 10 января в Службу спасения поступил вызов о пожар, возникший на территории коммунального предприятия на ул. Бакинской, 37А, что в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли спасатели и выяснили, что возгорание произошло в раздевалке на первом этаже двухэтажного металлического вагончика.

Пожар удалось погасить за 29 минут. В результате пожара сгорели личные вещи, микроволновка, телевизор, поврежденная деревянная обшивка и закопченные металлические шкафы раздевалки.

На месте инцидента работали две пожарные машины и десять спасателей.

Причина пожара устанавливается.

Жертв и пострадавших нет.

В ДСНС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:

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— Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.

—¦Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.

—Следуйте за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники.

—Регулярно рассказывайте детям о правилах противопожарной безопасности и не позволяйте им играть спичками.

Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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