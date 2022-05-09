На территории киевского университета Шевченко высадили аллею солидарности
12 деревьев будут символизировать силу духа и единение несгибаемого украинского народа. Фото: КНУ
На территории кампуса представители ОО «Фонд «Общество»» вместе с академическим сообществом университета — студентами, преподавателями и администрацией — высадили 12 деревьев, которые будут символизировать силу духа и единения несгибаемого украинского народа, победу жизни над смертью, строениями, .
Одно из 12 деревьев решили посвятить светлой памяти Александра Махова, украинского журналиста и добровольца, погибшего 4 мая в бою под Изюмом на Харьковщине. Кстати, сегодня с ним простились в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.
«Мы отличаемся от наших врагов тем, что они разрушают, а мы строим. Тем, что они валят деревья, а мы с вами сажаем. Думаю, что это лишь маленькая частица нашего будущего вклада, потому что страна будет нуждаться в свежем воздухе после войны, ведь наша окружающая среда существенно нарушена. Украинец — это тот, кто сажает. Дерево — это всегда жизнь. Дерево — символ украинства», — отметил ректор КНУ Владимир Бугров.
Молодые деревья высадили в память тех членов университетской семьи, кто отдал свою жизнь. Фото: КНУ
Представители ГО «Фонд «Общество»» вместе с академическим сообществом университета — студентами, преподавателями и администрацией — высадили 12 деревьев. Фото: КНУ
Молодые деревья высадили в память тех членов университетской семьи, кто отдал свою жизнь. Фото: КНУ высадили аллею солидарности» />
Молодые деревья высадили в память о тех членах университетской семьи, кто отдал свою жизнь. Фото: КНУ