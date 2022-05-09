На территории киевского университета Шевченко высадили аллею солидарности

magictr | 10.05.2022 | Новости | Комментариев нет

На территории киевского университета Шевченко

12 деревьев будут символизировать силу духа и единение несгибаемого украинского народа. Фото: КНУ

На территории кампуса представители ОО «Фонд «Общество»» вместе с академическим сообществом университета — студентами, преподавателями и администрацией — высадили 12 деревьев, которые будут символизировать силу духа и единения несгибаемого украинского народа, победу жизни над смертью, строениями, .

Одно из 12 деревьев решили посвятить светлой памяти Александра Махова, украинского журналиста и добровольца, погибшего 4 мая в бою под Изюмом на Харьковщине. Кстати, сегодня с ним простились в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

«Мы отличаемся от наших врагов тем, что они разрушают, а мы строим. Тем, что они валят деревья, а мы с вами сажаем. Думаю, что это лишь маленькая частица нашего будущего вклада, потому что страна будет нуждаться в свежем воздухе после войны, ведь наша окружающая среда существенно нарушена. Украинец — это тот, кто сажает. Дерево — это всегда жизнь. Дерево — символ украинства», — отметил ректор КНУ Владимир Бугров.

На территории киевского университета Шевченко </p> <p>Представители ОО «Фонд «Общество»» вместе с академическим сообществом университета — студентами, преподавателями и администрацией — высадили 12 деревьев. Фото: КНУ</p> <p><img class=

Молодые деревья высадили в память тех членов университетской семьи, кто отдал свою жизнь. Фото: КНУ

На территории киевского университета высадили аллею солидарности

Представители ГО «Фонд «Общество»» вместе с академическим сообществом университета — студентами, преподавателями и администрацией — высадили 12 деревьев. Фото: КНУ

На территории киевского университета Шевченко </p> <p>Молодые деревья высадили в память тех членов университетской семьи, кто отдал свою жизнь. Фото: КНУ</p> <p><img class=

Молодые деревья высадили в память тех членов университетской семьи, кто отдал свою жизнь. Фото: КНУ высадили аллею солидарности» />

Молодые деревья высадили в память о тех членах университетской семьи, кто отдал свою жизнь. Фото: КНУ

На территории киевского университета Шевченко </p> <p>Молодые деревья высадили в память тех членов университетской семьи, кто отдал свою жизнь. Фото: КНУ</p> <p>Молодые деревья высадили в память о тех членах университетской семьи, кто отдал свою жизнь — и курсантам ОКНУ, и студентам, и выпускникам КНУ. Каждое деревце, каждая веточка будет воспоминанием о них. Ведь относительно мирная жизнь в Киеве продолжается благодаря нашим воинам.</p> <p>Первая Аллея Солидарности в Украине появилась 24 апреля 2022 года в парке у озера в Ивано-Франковске. Вслед за украинскими городами планируются подобные акции и в ряде европейских университетских городов. .</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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