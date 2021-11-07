На территории Киевского университета Шевченко высадили аллею бархатных кленов

magictr | 07.11.2021 | Новости | Комментариев нет

На&nbsp Киевского университета Шевченко высадили аллею бархатных кленов

Представители сообщества КНУ высадили клены на проспекте Глушкова. Фото: КНУ

30 бархатных кленов высадили на территории учебных корпусов по проспекту Глушкова.

По случаю 30-летия Независимости Украины и поддерживая экологическую инициативу Президента «Масштабное облесение Украины» представители Киевского университета заложили аллею бархатных кленов.

На территории Киевского университета Шевченко высадили аллею бархатных кленов

Представи Глушкова. Фото: КНУ

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Представители сообщества КНУ высадили клены на проспекте Глушкова. Фото: КНУ. На территории Киевского университета Шевченко высадили аллею бархатных кленов» />

Представители сообщества КНУ взорвали клены на проспекте Глушкова. Фото: КНУ. На территории Киевского университета Шевченко высадили аллею бархатных кленов» />

Представители сообщества КНУ высадили клены на проспекте Глушкова. Фото: КНУ

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Представители сообщества КНУ высадили клены на проспекте Глушкова. Фото: КНУ

Саженцы подготовили работники Ботанического сада имени академика Александра Фомина КНУ. По словам директора ботсада Марины Гайдаржи, у этого вида кленов сейчас период осенней высадки, поэтому деревья должны хорошо прижиться и будут радовать сообщество университета Шевченко.

На территории Киевского университета Шевченко высадили аллею бархатных кленов Университета. Фото: КНУ

Для Киева разработали план действий «Зеленый город», в котором прописали, как будет развиваться столица с точки зрения экологии.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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