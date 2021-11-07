На территории Киевского университета Шевченко высадили аллею бархатных кленов
Представители сообщества КНУ высадили клены на проспекте Глушкова. Фото: КНУ
30 бархатных кленов высадили на территории учебных корпусов по проспекту Глушкова.
По случаю 30-летия Независимости Украины и поддерживая экологическую инициативу Президента «Масштабное облесение Украины» представители Киевского университета заложили аллею бархатных кленов.
Представи Глушкова. Фото: КНУ
Представители сообщества КНУ высадили клены на проспекте Глушкова. Фото: КНУ. На территории Киевского университета Шевченко высадили аллею бархатных кленов» />
Представители сообщества КНУ взорвали клены на проспекте Глушкова. Фото: КНУ. На территории Киевского университета Шевченко высадили аллею бархатных кленов» />
Представители сообщества КНУ высадили клены на проспекте Глушкова. Фото: КНУ
Представители сообщества КНУ высадили клены на проспекте Глушкова. Фото: КНУ
Саженцы подготовили работники Ботанического сада имени академика Александра Фомина КНУ. По словам директора ботсада Марины Гайдаржи, у этого вида кленов сейчас период осенней высадки, поэтому деревья должны хорошо прижиться и будут радовать сообщество университета Шевченко.
Университета. Фото: КНУ
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Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»