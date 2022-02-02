На территории Киева создадут новые заповедные зоны, чтобы спасти уникальные леса
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Лесное озеро. Фото: Екатерина Новосветная
Леса вокруг Киева от уничтожения может спасти только увеличение заповедной зоны в Национальном природном парке «Голосеевский». Об этом заявили спикеры во время пресс-конференции.
Спасательную для Киева роль лесов показал на примере спутникового снимка, сделанного в июне 2 года, глава ГО«Киевская ландшафтная инициатива» Владимир Колинько: перегретый летом город, прохладные леса и водные объекты столицы.
Это исследование установило, что в июне температура на Оболони, Харьковском массиве, Троещине достигала критической для здоровья человека отметки в 40 градусов, в то время, как в лесах вокруг города сохранялась температура в 25 градусов, а в водоемах – 20 градусов. По мнению господина Колинько, отвлечь экологическую катастрофу от города может строжайшее завещание до 50% территории лесов.
Такого же мнения и председатель ГО «Союз спасения Голосеевского леса» Светлана Короленок, которая отметила то, что территория Киевской области и Украины в целом быстро превращается в сплошное агрокультурное и урбанизированное место.
Директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейкопривел примеры уничтожения уникальных растений и экосистем в пределах столичных лесов через выборочные и санитарные рубки. Он подчеркнул, что в заповеденных зонах возле столицы, где не проводится никакая деятельность, фиксируется биологическое разнообразие в 10 раз больше, чем в рекреационных зонах лесов.
По словам Борейко, в пределах хозяйственных зон Святошинского, Конча , Лесниковского лесхозов сохранились уникальные леса, которых нет больше в Киевской области. Поэтому их нужно строго охранять и запретить на месте какой-либо деятельности, в том числе и санитарной расчистке сваленных непогодой деревьев.
Леса спасают города от жары
СКОЛЬКО ЗЕМЕЛЬ НАРАЖЕНИЯ ЗАВЕДЕННЫЕ
По словам < strong>и.о. директора Национального природного парка «Голосеевский» Андрея Хрутьбы, ныне природоохранное законодательство Украины, международные соглашения и директивы Европейского Союза в сфере охраны животного и растительного мира требуют доведение площади завещанной территории в национальных природных парках не менее чем до 20%.
«text-align:justify;» Сейчас в «Голосеевском» площадь заповедной зоны составляет 1422,26 га, или только 12,9% от общей площади его территорий. А доля заповедной зоны у землепользователей «Голосеевского» не превышает 10%. И это слишком мало.
Да, совсем нет завещанной территории в пользовании КП УЗН Голосеевского района Киева, КП «ЛПГ «Конча-Заспа». В Святошинском лесопарковом хозяйстве заповедными являются только 9,3% территории. И это не обеспечивает сохранение всех ценных и уникальных природных комплексов НЧП.На землях пользования администрации НПП «Голосеевский» предлагается расширить строго охранную зону за счет присоединения участка 18 квартала Лесниковского ПНДВ, его восточной части, где расположены влажные и сырые ольховые, дубовые, ясеневые леса, возрастом около 10. И, следовательно, увеличить процент заповедной зоны в этой местности до 44,5%. novi-zapovidni-zoni-shhob-vrjatuvati-unikalni-lisi-69f7fff.jpg» alt=»На территории Киева создадут новые заповедные зоны, чтобы спасти уникальные леса» />
Подснежник белеющий (ЧКУ) из НПП «Голосеевский»
Сон раскрыть2 (ЧКУ) из НПП «Голосеевский»
На землях КП «Лесо-парковое хозяйство Конча-Заспа» нужно создать заповедную зону площадью 596га, которая в настоящее время полностью отсутствует. Это обеспечит долю заповедной зоны 24,9% в пределах землепользования «Конча-Заспы».
Чем конкретно богата эта территория? Вблизи Киева есть сосновые леса зеленомоховые, участки с подлеском из вишни степной, растет коручка темно-красная, сон раскрытый и сон луговой. Есть участки незалесенных песчаных повышенных территорий с лишайниковым покровом, дубово-сосновые леса, старовозрастные (преимущественно более 100 лет) сосновые леса природного происхождения.
В пределах территорий КП «Святошинское ЛПГ» (Святошинско-Биличанское ПНДВ) сейчас площадь заповедной зоны составляет лишь 9,3%. Предлагается сделать заповедными 818 га, т.е. значительно расширить зону. -shhob-vrjatuvati-unikalni-lisi-ee39165.jpg» alt=»На территории Киева создадут новые заповедные зоны, чтобы спасти уникальные леса» />
Лесной ручей возле Киева с зарослями ольхи черной
Для этого есть веские аргументы. Так, сейчас в пределах зоны регулируемой рекреации есть леса, преимущественно природного происхождения, и другие природные комплексы, которые сохранены в естественном состоянии и имеют высокую научную и природоохранную ценность.
Также есть сосновые леса черничные, дубовые и дубово-сосновые леса, где растут виды из Красной книги Украины: подснежник белый и лук медвежонок. На террасе реки Ирпень есть лиственные леса, растет лилия лесная. Притеростная часть реки Нивки на левом берегу имеет влажные черновольховые и ольхово-дубово-ясеневые леса, где также растет лук медвежонок.
Также вплотную к Киеву растут сосновые есть лесное озеро с полосами сфагновых мхов по краю и пузырьком малым в озере (ЧКУ). По информации участников пресс-конференции, процесс оформления новых территорий как заповедных в пределах НПП «Голосеевский» уже начался.
Ученые прогнозируют разрушительные для Киева последствия глобального потепления. Зимние отрицательные температуры станут редкостью и будут продолжаться не более 14 дней в году, зимой постоянно будут идти дожди и мокрый снег. В результате это не будет способствовать наполненности рек и озер водой, накоплению почвами влаги, что приведет к засухам.