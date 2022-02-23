На Теремках защитили улицу от хаотической парковки

magictr | 23.02.2022 | Новости | Комментариев нет

На&Теремках защитили улицу парковку

Делианиторы установили на улице Ломоносова. Фото: Центр организации дорожного движения

На улице Ломоносова в Голосеевском районе упорядочили движение с помощью делиниаторов.

Полосы движения разделены 42 столбцами.

«Благодаря этому прекратилась хаотическая парковка, улучшилась обзор возле остановки общественного транспорта и нерегулируемого пешеходного перехода. Безопасность движения повышена для всех его участников»,— подчеркивают в Центре организации дорожного движения.

В столице с помощью инженерных конструкций продолжают защищать пешеходов и улицы от недисциплинированных водителей и хаотической парковки автомобилей. В прошлом году защитили 40 участков улиц.

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr