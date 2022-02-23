На Теремках защитили улицу от хаотической парковки
23.02.2022 | Новости | Комментариев нет|
Делианиторы установили на улице Ломоносова. Фото: Центр организации дорожного движения
На улице Ломоносова в Голосеевском районе упорядочили движение с помощью делиниаторов.
Полосы движения разделены 42 столбцами.
«Благодаря этому прекратилась хаотическая парковка, улучшилась обзор возле остановки общественного транспорта и нерегулируемого пешеходного перехода. Безопасность движения повышена для всех его участников»,— подчеркивают в Центре организации дорожного движения.
В столице с помощью инженерных конструкций продолжают защищать пешеходов и улицы от недисциплинированных водителей и хаотической парковки автомобилей. В прошлом году защитили 40 участков улиц.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»