На Теремках возобновил работу еще один торгово-развлекательный центр
С 24 апреля открылся ТРЦ Respublika Park. Фото: КГГА
С 24 апреля открылся ТРЦ Respublika Park. Для удобства посетитель паркинг работает бесплатно.
ТРЦ будет работать ежедневно по измененному графику с 11:00 до 19:00. Для посетителей открыты центральные входы №1, 2 и с паркинга Р6 и Р7.
В Respublika Park возвращаются к работе около 70 магазинов и заведений, среди которых Сильпо, Multiplex, Comfy, Фокстрот, Eldorado, Facto LC Waikiki, магазины MD Group (Calvin Klein, Gant, Tommy Hilfiger, Walker& Stem, Diesel, Under Armour, МЕХХ, Etam) и MTI (Ecco, Skechers, Intertop, Timberland, Tous, Pandora, Marc O'Polo, The North Face, Kiko Milano, Geox, Vans, Armani Exchange), Антошка, Nike, New Belance, All Stars и другие. Takava.
Команда ТРЦ подчеркивает соблюдение мер безопасности: в случае воздушной тревоги, магазины и заведения закрываются, а посетители и работники должны покинуть помещение и пройти до ближайшего укрытия (в частности, на станции метра).
Вместе с этим в ТРЦ возобновляет работу пункт вакцинации в ТРЦ Respublika Park. График работы мобильной бригады Пн, Ср, Сб с 12:00 до 15:00.
Напомним, ТРЦ Respublika Park, являющийся крупнейшим в Украине инновационным торгово-развлекательным центром, открылся в ноябре 2021 года. Он расположен по адресу ул. Кольцевая дорога, 1.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»