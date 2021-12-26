На Святошине убили прохожего за то, что он вступился за женщину
На Святошине убили прохожего, за то, что он вступился за женщину
За содеянное убийцы грозит пожизненное лишение свободы.
По словам начальника Святошинского управления полиции Петра Токаря, правоохранители провели осмотр места происшествия, установили свидетелей и очевидцев инцидента, а также обработали видео с камер наблюдения.
«Меньше чем за час патрульные полицейские обнаружили злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 29-летний киевлянин. У него мы изъяли — кухонный нож, который направили на экспертизу»,— комментирует Петр Токарь.
Также оперативники выяснили, что потерпевший стал свидетелем конфликта между задержанным и его гражданской женой. Мужчина сделал замечание злоумышленнику, чтобы тот прекратил избивать женщину. Обидчику это не понравилось, поэтому он достал нож и ударил оппонента в грудь. По предварительному заключению судмедэксперта мужчина получил два проникающих ранения грудной клетки, в результате чего умер до приезда медиков. Фигуранту инкриминируют наказание по статье — умышленное убийство, совершенное из хула. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»