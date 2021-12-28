На Святошине во время пожара погиб мужчина
Медикам оставалось лишь констатировать смерть пострадавшего. Фото: ГУ ГСЧС в Киеве
Мужчину нашли мертвым на диване.
Пожар с трагическими последствиями произошел сегодня, 28 декабря, в девятиэтажном доме на улице Котельникова, 26, что Огонь возник в одной из квартир на последнем этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили на диване мужчину без признаков жизни. Пожарные пытались его реанимировать, но безрезультатно. Медикам «скорой», прибывшим на место происшествия, оставалось лишь констатировали смерть мужчины.
Было ли причиной пожара курение в постели, короткое замыкание в проводке или что-то другое, будут выяснять следователи.
<< Недавно спасатели, тушившие огонь в гаражном кооперативе на Троещине, обнаружили труп мужчины. Тело обнаружили на втором этаже при разборке разрушенного перекрытия гаража. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»