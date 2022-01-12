На Святошине во время пожара обгорела женщина
В квартире загорелись личные вещи. Фото с места происшествия: ГУ ДСНС в Киеве
Огнеборцы нашли женщину на полу в квартире.
Пожар произошел вечером 11 января в пятиэтажке на улице Академика Туполева, 1. Там пылала квартира на последнем этаже. В одной из комнат по неизвестным пока причинам загорелись личные вещи.
В коридоре на полу лежала 60-летняя женщина. Чрезвычайники вынесли пострадавшую на улицу и передали медикам «скорой». Спасенную женщину госпитализировали в больницу с ожогами лица и рук I и II степеней.
На месте события работали 15 огнеборцев. Что стало причиной пожара, сейчас выясняют эксперты.
В тот же день спасатели потушили масштабный пожар в ангаре на Виноградаре. Они вынесли из огня семь баллонов с углекислотой, чем предотвратили возможный взрыв.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»