На Святошине сын убил мать-пенсионерку и выбросился из окна
Залоговая фотография. Фото из сети интернет
На убийство 26-летний сын ушел из-за того, что, мол, 65-летняя мать не дала ему денег на личные нужды.
Инцидент произошел на улице Академика Королева. Перед тем, как прыгнуть с окна, 26-летний киевлянин требовал у матери деньги на личные нужды. А получив отказ, он забил пенсионерку гитарой и стулом до смерти. Поняв, что мать мертва, прыгнул с пятого этажа.
Но мужчина остался жив. Его уже задержали правоохранители по статье «преднамеренное убийство, совершенное с особой жестокостью». Совершенное, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Сейчас подозреваемый находится в больнице. В ближайшее время медики проведут судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, подлежит ли он вменяемости. А суд выберет ему меру пресечения на время расследования.
Похожий случай произошел в прошлом году на Киевщине. Тогда 38-летний сын «разорвал» ножом 73-летнюю мать. От ненависти мужчина вырвал женщине сердце…
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»