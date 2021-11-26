На столичных улицах станет больше камер видеонаблюдения
Программа «Безопасная столица» на 2022-2024 годы предусматривает усиление охраны учебных заведений и установление системы видеонаблюдения на улицах Киева с фиксацией номеров транспортных средств.
На следующий год программа «Безопасная столица» предусматривает несколько приоритетных направлений. В первую очередь это обеспечение муниципальной охраной дошкольных учебных заведений и коммунальных учебных заведений в Киеве.
Важным направлением является обеспечение постоянным видеонаблюдением улиц города и видеонаблюдением<< /p>
«Создание единого стандарта охраны коммунальных учебных заведений и установка камер видеонаблюдения на улицах Киева обеспечит качественный уровень безопасности жителям столицы. Эффективная работа камер видеонаблюдения поможет предотвращать преступления, тем самым уменьшая их количество, что позволит перейти на новый уровень предотвращения преступности в столице», — подчеркнул депутат Киевсовета, первый заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращение коррупции Виталий Нестор. Также, в связи с пандемией, в Киеве увеличат количество инспекторов, которые будут осуществлять контроль за соблюдением карантинных ограничений в общественных учреждениях с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе.
Читайте, в интервью «Вечернему Киеву» депутат Киевсовета Виталий Нестор рассказал, что сейчас в Киеве команда депутатов и экспертов работают над программой, как и увеличивать пассажиропоток, но уменьшить пробки.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»