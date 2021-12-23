На столичном вокзале «украли» елку за 5 миллионов гривен
Так выглядела елка на Центральном железнодорожном вокзале в 2018 году. Фото: архив «Вечернего Киева»
Правоохранители возбудили дело из-за расходования пяти миллионов гривен на установку елки, которой — до всего — до сих пор нет.
Соломенская окружная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО «Укрзалізниця» при заключении договоров на установку и украшение новогоднего дерева в фойе на Центральном железнодорожном вокзале. Елка аж за пять миллионов гривен должна появиться на вокзале еще 17 декабря, впрочем главный атрибут рождественско-новогодних праздников куда-то девался, как и деньги.
Как рассказала «Вечернему Киеву» городской прокуратуры Надежда Максимец, в пределах следствия проверяется не только факт возможного хищения средств, но и осуществление закупок по завышенным ценам.
По ее словам, по 5 миллионов гривен должны были установить и украсить гирлянды . Одно прошлогоднее искусственное дерево должно было стоять у входа в Южный вокзал, другое — свежее в фойе Центрального железнодорожного вокзала. На украшения для елок потратили почти четыре миллиона гривен. Но, ни свежего новогоднего дерева, ни гирлянд, ни денег, правоохранители не увидели.
В настоящее время выясняются все обстоятельства этого события. Следственные действия проводят прокуроры совместно со следователями полиции на станциях железнодорожного транспорта при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБУ. Ранее в Киевской городской прокуратуре объяснили, как дважды судимый извращенец, которого задержали в столице девочку в школе на столичном Лесном массиве, оказался на свободе.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»