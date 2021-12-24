На столичном вокзале после громкого скандала начали устанавливать елку
Елка на Центральном вокзале засияет 24 декабря. Фото: скриншот с видео Укрзализныци
После того как столичные правоохранители завели дело о возможном хищении пяти миллионов гривен на установку и украшение елки в фойе Центрального железнодорожного вокзала, там начались работы по монтажу главного атрибута >Как сообщал «Вечерний Киев», в пределах следствия проверяется не только возможное хищение денег, а также осуществление Укрзализныцей закупок по завышенным ценам. За 5 миллионов гривен для пассажиров железной дороги должны были установить и украсить гирляндами две елки.
Одно прошлогоднее искусственное дерево уже сияет у входа в Южный вокзал, другое — новое должно появиться в фойе Центрального железнодорожного вокзала. Однако, правоохранители заявили, что, ни новой елки, ни гирлянд, так и не увидели.
Следственные действия проводят прокуроры совместно с полицией еще за оперативное сопровождение Департамента военной контрразведки СБУ. Впрочем, в Укрзалізниці отбросили все подозрения и заявили, что все идет по плану.
«Сегодня даже военная контрразведка искала главную железнодорожную елку, а мы ее нашли. То есть измена отменяется. Поэтому можете быть спокойными, ее сейчас монтирует компания-партнер, которая была определена через Prozorro»,— сообщили в Укрзализныци.
Железнодорожники заверили, что елка на Центральном вокзале точно засияет 24 декабря, накануне Рождества. Они также напомнили, что на Южном вокзале елку установили еще на прошлой неделе, а 19 декабря включили новогоднюю иллюминацию на фасаде главных железнодорожных ворот Киева.
декабря и 6 января в 18:00 до нас в гости. На вокзале для вас будут играть ведущие музыкальные коллективы — в партнерстве с Национальной филармонией Украины подарим всем прекрасное праздничное настроение», — приглашают железнодорожники.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»