На столичном вокзале более тысячи человек привились против COVID-19

magictr | 14.11.2021 | Новости | Комментариев нет

На столичном вокзале свыше тысяча человек привились против COVID-19

Статистика вакцинирования на украинских вокзалах растет. Фото: Даша Гришина

На центральном железнодорожном вокзале Киев-Пассажирский вакцинировались 1314 человек.

Три недели назад АО «Укрзализныця» развернула 31 временный пункт вакцинации против коронавируса на разных вокзалах Украины. И уже сегодня количество граждан, получивших свои дозы пересекло границу в 50 тысяч человек. >Киев — 1314;

  • Коростень — 1181;
  • Коломыя — 1021;
  • Львов — 1000.

    • В в небольших городах статистика вакцинирования на вокзалах также возросла. Особенно, за последнюю неделю.

    С конца октября на вокзалах и автовокзалах заработали новые правила для путешественников и перевозчиков. Отныне центральный железнодорожный вокзал Киев-Пассажирский трудно узнать — в всегда заполненном и громком зале, сейчас почти пусто. Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»<< /p>

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