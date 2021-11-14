На столичном вокзале более тысячи человек привились против COVID-19
Статистика вакцинирования на украинских вокзалах растет. Фото: Даша Гришина
На центральном железнодорожном вокзале Киев-Пассажирский вакцинировались 1314 человек.
Три недели назад АО «Укрзализныця» развернула 31 временный пункт вакцинации против коронавируса на разных вокзалах Украины. И уже сегодня количество граждан, получивших свои дозы пересекло границу в 50 тысяч человек. >Киев — 1314;
В в небольших городах статистика вакцинирования на вокзалах также возросла. Особенно, за последнюю неделю.
С конца октября на вокзалах и автовокзалах заработали новые правила для путешественников и перевозчиков. Отныне центральный железнодорожный вокзал Киев-Пассажирский трудно узнать — в всегда заполненном и громком зале, сейчас почти пусто. Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»<< /p>