На столичном озере женщина каталась на коньках и провалилась под лед
На столичном озере женщина каталась на коньках и провалилась под лед
Инцидент возник на озере Тельбин.
Вчера, 24 декабря в Службу спасения от правоохранителей поступил вызов, о том, что на озере Тельбин тонет человек.
На место происшествия срочно прибыли спасатели и скорая медицинская помощь. С помощью гидрокостюма специалисты ГСЧС приступили к спасению женщины, которая провалилась под лед во время катания на коньках.
Женщину доставили к берегу и передали медикам.
< К счастью на этот раз обошлось без трагедии, однако спасатели напоминают киевлянам и гостям столицы, о том, что прежде чем ступать на лед, нужно убедиться в его достаточной толщине. В разных местах рек и озер толщина ледового покрова может быть разной. Будьте осторожны, не рискуйте своей жизнью! Не выходите на лед в одиночку! Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Киевщине нашли мертвым пропавшего рыбалку.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»