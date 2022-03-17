На столичном автовокзале поймали мародера
Воровство грозит до восьми лет заключения. Фото из открытых источников
Мужчина разбил стекло и обокрал магазин мобильных аксессуаров.
В полицию поступило сообщение от жителей Шевченковского района, что на территории автовокзала возле магазинов ходит подозрительный мужчина. На место вызова прибыл наряд правоохранителей, задержавший мародера.
Как рассказал начальник отдела полиции №1 Шевченковского управления Олег Ромаскевич, мужчина разбил рукой окно и ворвался в магазин по продаже аксессуаров к мобильным телефонам. Из помещения злоумышленник похитил стартовые пакеты и зарядные устройства к гаджетам.
Мародером оказался 46-летний ранее судимый уроженец Донецкой области. В феврале этого года он уволился с мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Раньше полиция Киевщины задержала четырех мародеров, которые обворовывали жителей Бучи и магазина.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»