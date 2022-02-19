На столичной выставке, посвященной Данте, устроят детский день
20 февраля в Институте проблем современного искусства покажут спектакль, презентуют детские работы и новую настольную игру, проведут мастер классы.
На этой неделе в столице представили международный проект — итальянско-украинскую выставку «Видение Данте. Современные украинские художники интерпретируют «Божественную комедию». Экспозиция приурочена к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери, отмечавшимся в 2021 году. В течение года на Родине Данте профессор Грассо организовал цикл выставок в Италии и отобрал 333 работы современных художников/скульпторов/фотографов и связал их с триплетом «Божественной комедии» в один целостный и. Учитывая величие события, а именно годовщину «Божественной комедии», итальянский проект, посвященный произведению Данте, продолжился за пределами страны с привлечением большего количества художников из разных стран мира. Первый этап зарубежного цикла открыл Киев в Институте проблем современного искусства НАМ Украины.
20 февраля в 12:00 в пределах выставки начнется День детского творчества. В программе:
1) Спектакль «Алиса в стране чудес» детской театральной студии «Зарево» (Художественный руководитель Полина Лучко), где занимаются дети с 1 по 8 класс. Полина Лучко учится на первом курсе в Национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого на факультете режиссуры драматического театра.
2) Презентация художественных работ детей из разных уголков мира, приславших свое видение Божественной комедии Данте Алигьери, которые предоставил нам международный проект «COLORS FOR PEACE», продвигающий детское искусство на международном уровне, чтобы уменьшить культурные, экономические и социальные. богатыми и бедными странами. Также к этой инициативе присоединились дети с Востока Украины, они привезли свои работы в Киев и презентуют их на Выставке. Дети из АТО, видя ужас войны, показали свое восприятие Ада и Рая.
3) Ученики Детской театральной студии «Зарево», вместе со своим художественным руководителем, которая пишет стихи, и недавно выпустила свой первый сборник, зачитают несколько из них.
4) Презентация украинской настольной игры— HELLESCAPE, которая создана по мотивам «Божественной комедии» Данте. Автор игры — Тарас Городняк Дизайн — Ирина Гудзь.
Во время игры, участники будут иметь возможность оказаться в жуткой реальности, созданной представлениями поэта о потустороннем мире, а точнее о самой страшной его части — Ад. В этой игре миллионы возможных комбинаций складываются в поле для соревнования трех игроков, а каждая следующая партия составляется по абсолютно новому сценарию. ». Это первый проект в Украине, во время которого дети создают вещи для себя и своих сверстников и вместе с профессиональными производителями воплощают их в жизнь.
«Божественная комедия» Данте вдохновила детей не только нарисовать свое восприятие, продемонстрировать новый взгляд сквозь века, создав дизайнерские коллекции одежды, ювелирных украшений, но и презентовать свои работы на итальянском языке. Помогла в этом украинка Диана, живущая в Италии, — это оказалось легко и интересно, дети нашли много знакомых слов, красота спасет мир, а искусство и культура объединяет страны, даже через столетия. не коррелируется с найденными словами или то, или другое лучше убрать
6) Мастер-класс по рисованию для детей. Его проведут две украинские художницы Ульяна Федоряченко и Марина Малик, основательницы винтажной художественной мастерской «Мастерская 107», являющейся пространством творческой свободы. Кроме мастер-классов по интуитивной живописи и антистресс-абстракции в Мастерской проходят арт-терапевтические мастер-классы с психологом.
Где: Институт проблем современного искусства НАМН Украины, ул. Евгения Коновальца, 18-Д.
Вход свободный
В 2021 году в столице прошло немало событий к 700-летию со дня смерти Данте Алигьери. Музей книги и книгопечатания презентовал выставку «Данте— поэт желания» с уникальными изданиями и иллюстрациями, Национальная опера представила премьеру балета «Данте». В сентябре на фестивале Bouquet Kyiv Stage устроили «День Данте» с разговором о его творчестве, перформанс-чтением фрагментов «Божественной комедии» и украинской премьерой Кантаты O luce etterna композитора Валентина Сильвестрова, вдохновленной «дантовским». А в ноябре в музее Ханенко прошла выставка «Песня за песней. Сто рисунков Джованни Томаззи Фэррони».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»