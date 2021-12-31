На столичной Татарке произошел смертельный пожар

magictr | 31.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На Столичной Татарке произошел смертельный пожар ></p> <p>Гашение пожара осложнялось сильным задымлением </p> <p>При тушении пожара в девятиэтажке спасатели нашли мертвого мужчину.</p> <p>Пожар произошел поздно вечером в четверг, 30 декабря, на улице Труд , что в Шевченковском районе. Возгорание возникло в однокомнатной квартире на шестом этаже. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением в доме. </p> <p>На месте происшествия работали 15 спасателей. Причину возникновения пожара и данные погибшего мужчины выясняет следствие.</p> <p>В тот же день спасатели погасили огонь в многоэтажке на Минском массиве. Чрезвычайники спасли из пожара женщину и ее домашних любимцев — кота и собаку. </p> <p><strong>Александр ГАЛУХ</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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