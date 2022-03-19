На станциях киевского метро проведут творческие занятия для детей: как записаться
С малышами будут рисовать и придумывать сказки. Фото: Борис Корпусенко
Волонтерская группа «Хранилище в Киевском метро» анонсирует старт кружков для детей.
На станциях киевского метрополитена заработают творческие кружки по рисованию, лепке, аппликации, сочинению сказок, а также настольные игры.
Кружки для детей 3-12 лет будут проводить волонтеры, соцработники и воспитатели.
Сообщают, что занятия будут проходить 1-2 раза в неделю на одной из открытых станций метро.
Записаться на кружки можно в чат-боте. Также желающим предлагают стать волонтером или поддержать инициативу деньгами.
Дату старта объявят на следующей неделе.
Как рассказывал «Вечерний Киев», метрополитен остается надежным укрытием для многих киевлян.
< p>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»