На станциях киевского метро проведут творческие занятия для детей: как записаться

magictr | 19.03.2022 | Новости | Комментариев нет

;станциях киевского метро проведут творческие занятия для детей: как записаться

С малышами будут рисовать и придумывать сказки. Фото: Борис Корпусенко

Волонтерская группа «Хранилище в Киевском метро» анонсирует старт кружков для детей.

На станциях киевского метрополитена заработают творческие кружки по рисованию, лепке, аппликации, сочинению сказок, а также настольные игры.

Кружки для детей 3-12 лет будут проводить волонтеры, соцработники и воспитатели.

Сообщают, что занятия будут проходить 1-2 раза в неделю на одной из открытых станций метро.

Записаться на кружки можно в чат-боте. Также желающим предлагают стать волонтером или поддержать инициативу деньгами.

Дату старта объявят на следующей неделе.

Как рассказывал «Вечерний Киев», метрополитен остается надежным укрытием для многих киевлян.

< p>Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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