На станциях киевского метро покажут кино и мультики
Для детей организаторы подготовили мультики. Фото: КГГА
Департамент культуры КГГА совместно с государственным киноархивом «Довженко-Центр» анонсировали серию кинопоказов в столичном метрополитене.
Организаторы надеются, что украинское кино сможет морально поддержать киевлян в эти тяжелые для Украины времена. В программу кинопоказов вошли ленты разного жанра и эпох — от фильмов Всеукраинского фотокиноуправления до современных, которые совсем недавно можно было увидеть в украинском прокате, например «Лучшие выходные» и «Звезды по обмену».
Подборка ориентирована на аудиторию всех возрастов и кинематографических предпочтений — для маленьких зрителей организаторы подготовили анимационные ленты, а также комедии и фестивальное кино для молодежи и взрослых.
«Последние две недели настоящем аду. Киев живет сообщениями о воздушной угрозе, вместо оперы — слушаем звуки ПВО, а украинские кинопремьеры заменили на постоянный скроллинг новостной ленты. Наша миссия как работников культуры — не только сохранить культурные ценности, но и усилить дух жителей Киева, что ради собственной безопасности ночуют в метро», — отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.
Фоторепортаж «Вечернего Киева» из столичной «подземки» можно посмотреть здесь.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»