На станциях киевского метро для семей устроят психологические консультации
Семьи получат первую психологическую помощь. Фото: Борис Корпусенко
Группа столичных специалистов совместно с Киевской городской государственной администрацией будут оказывать поддержку семьям, женщинам, подросткам, детям, находящимся в укрытии от обстрелов на станциях метро.
Психологи проводят групповые и личные консультации. Главная задача специалистов — помочь справиться с эмоциональными последствиями кризиса, вернуть способность управлять своей жизнью.
В четверг, 31 марта, психологи проведут групповые и индивидуальные консультации:
- в 16:00 — на станциях метро «Дорогожичи» и «Шулявская»;
- в 17:00 — станциях «Сырец» и «Академгородок»;
- в 18:00 — на станции «Святошин». на станции метро «Вокзальная» состоится тренинг «Стресоустойчивость и эмоциональная поддержка»
Во время общения психологи могут предоставить необходимую информацию об услугах, предоставляемых городом услугах, установить связи с городскими службами социальной поддержки и медицинской помощи.
В группу поддержки вошли практикующие психологи Киевского центра социальных служб, Городского центра ребенка, психологи-консультанты Украинского союза психотерапевтов, Института социальной и политической психологии, Института психологии им. Г.С. Костюка, военные психологи и другие.
Координацию проекта обеспечивает Управление по вопросам гендерного равенства Департамента социальной политики КГГА при поддержке международной структуры ООН Женщины в Украине. Организационная поддержка — КП «Киевский метрополитен», Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Информацию о психологической поддержке и ответы на актуальные вопросы можно найти на странице проектаПодробнее о проекте.
Кроме того , в столице работает круглосуточная линия доверия, где консультации предоставляют сотрудники коммунальных лечебных учреждений. Киевляне также могут обращаться за поддержкой к психологам КНП «Клиническая больница «Психиатрия».
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»