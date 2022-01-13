На станциях «Дворец спорта» и «Льва Толстого» ищут взрывчатку
13.01.2022 | Новости | Комментариев нет|
Неизвестные «заминировали» станцию «Дворец спорта». Фото: Алексей Самсонов
Обе станции временно не работают.
Сегодня, 12 января, из анонимного номера поступило сообщение о том, что на станциях столичной подземки «Дворец спорта» и «Льва Толстого» якобы заведено .
На место выехали правоохранители и взрывотехники. На время поисковой операции станции закрыты на вход и выход.
Информацию об открытии станций опубликуют сразу после завершения проверки.
Впоследствии стало известно о том, что «заминировали» еще ст. Вокзальная.
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»