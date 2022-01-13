На станциях «Дворец спорта» и «Льва Толстого» ищут взрывчатку

magictr | 13.01.2022 | Новости | Комментариев нет

На станциях Дворец спорта»и «Льва Толстого» ищут взрывчатку

Неизвестные «заминировали» станцию ​​«Дворец спорта». Фото: Алексей Самсонов

Обе станции временно не работают.

Сегодня, 12 января, из анонимного номера поступило сообщение о том, что на станциях столичной подземки «Дворец спорта» и «Льва Толстого» якобы заведено .

На место выехали правоохранители и взрывотехники. На время поисковой операции станции закрыты на вход и выход.

Информацию об открытии станций опубликуют сразу после завершения проверки.

Впоследствии стало известно о том, что «заминировали» еще ст. Вокзальная.

Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»

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