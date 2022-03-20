На станции киевского метро рок-группа устроила концерт
«Свободные люди» на одной из станций метро. Скрин видео
Без усилителей и микрофонов группа «Без ограничений» подарила жителям столицы немного хорошего настроения и оптимизма.
Ежедневно на станциях подземки тысячи киевлян ищут убежища от российских бомб. Благодаря самоотверженности работников метрополитена удалось обустроить быт для этих людей.
Группа «Без ограничений» напомнила, что самая большая ценность — свободные люди.
«Война сука! Но украинцы сильны! И свободны! И точно опять наступят дни, когда не будет хранилищ в метро, не будет там карематов с матрацами, импровизированных кухонь, не будет и концертов… Снова будет поток пассажиров на работу, с работы. И мы снова будем просто недовольно ворчать (потому что толпа), молодежь будет целоваться, мы будем уступать место женщинам или пожилым людям! Снова будет Мир! Будет как-то… Это обязательно будет! И я верю, что это будет скоро! Ибо верю в несокрушимость нашей страны и верю в ВСУ! Слава Украине!»,— говорит Сергей Танчинец, фронтмен и продюсер группы «Без Ограничений».
Музыканты поблагодарили за организацию Павла Левочкина и за помощь Александра Погребисского, а также ВСУ, которые защищают нас.
Волонтерская группа «Хранилище в Киеве метро» анонсирует старт кружков для детей. На станциях киевского метрополитена заработают творческие кружки по рисованию, лепке, аппликации, сочинению сказок, а также настольные игры. »