На Соломенке убрали аварийные деревья
На Соломенке убрали аварийные деревья. Фото иллюстративное: Борис Корпусенко
На улице Петра Радченко удалили сухостойные и аварийные деревья.
Вчера, 3 февраля, в 10:23, до оперативного дежурного Службы вызов о том, что на улице Петра Радченко, 10/12 в Соломенском районе, жители жилого дома жалуются на аварийные деревья. На место вызова срочно прибыли спасатели КАРС «Киевская служба спасения».
Специалисты осмотрели территорию с аварийными деревьями и выяснили, что ветви деревьев сухие, имеют пораженные сердцевины и растут вдоль проезжей части. Такие деревья являются потенциально опасными и представляют угрозу для жителей дома, прохожих и автомобилей. dereva-0407a15.jpg» alt=»На Соломе убрали аварийные деревья» />
Специалисты осмотрели территорию с аварийными деревьями
В КАРС объясняют, здоровое может быть трухлявым внутри, и опасным для пешеходов или водителей во время урагана.
С помощью спецтехники и автовышки, спасатели убрали аварийные ветви деревьев. К работе привлекли пять спасателей и две единицы техники. Продолжались работы около 3 часов.
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Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»