На Соломенке убрали аварийные деревья

magictr | 04.02.2022 | Новости | Комментариев нет

На Соломе убрали аварийные деревья

На Соломенке убрали аварийные деревья. Фото иллюстративное: Борис Корпусенко

На улице Петра Радченко удалили сухостойные и аварийные деревья.

Вчера, 3 февраля, в 10:23, до оперативного дежурного Службы вызов о том, что на улице Петра Радченко, 10/12 в Соломенском районе, жители жилого дома жалуются на аварийные деревья. На место вызова срочно прибыли спасатели КАРС «Киевская служба спасения».

Специалисты осмотрели территорию с аварийными деревьями и выяснили, что ветви деревьев сухие, имеют пораженные сердцевины и растут вдоль проезжей части. Такие деревья являются потенциально опасными и представляют угрозу для жителей дома, прохожих и автомобилей. dereva-0407a15.jpg» alt=»На Соломе убрали аварийные деревья» />

Специалисты осмотрели территорию с аварийными деревьями

В КАРС объясняют, здоровое может быть трухлявым внутри, и опасным для пешеходов или водителей во время урагана.

С помощью спецтехники и автовышки, спасатели убрали аварийные ветви деревьев. К работе привлекли пять спасателей и две единицы техники. Продолжались работы около 3 часов.

Ранее, журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что вековые дубы в Подольском районе обследовали и будут лечить

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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