На Соломенке высадили аллею рябины
Деревья высаживали с помощью крана. Фото: КП УЗН Соломенского района
Ничто не остановит зеленстроевцев у каких есть план. Так, работники КП УЗН Соломенского района вчера высадили почти два десятка молодых деревьев.
Между предупреждениями о воздушной тревоге коммунальщики выполняли свою работу. Неспешно и тщательно.
«Даже в такое сложное время пополняем зеленый фонд города— высаживаем саженцы рябины, которые ждали благоприятных погодных условий для посадки. Верим, что вскоре Украина победит и высадим сотни деревьев в нашем городе», — отмечают в КП УЗН Соломенского района.
Это крупномеры с закрытой корневой системой, которые хорошо принимаются. Так, как деревья уже достаточно крупные, то для того, чтобы их высадить использовали манипуляторы. aleju-gorobini-9144d99.jpg» alt=»На Соломе высадили аллею рябины» />
Рябина для улиц Соломянки. Фото: КП УЗН Соломенского района
Рябина для улиц Соломянки. Фото: КП УЗН Соломенского района
Рябина — неприхотливое дерево, хорошо чувствующее себя в условиях мегаполиса. Оно декоративное, и в то же время его ягоды являются прекрасным кормом для птиц, которые не улетают в теплые края, а остаются зимовать в городе. К слову, несмотря на войну во всех тепличных хозяйствах нет на что.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»