На Соломенке во время пожара чуть не погибла женщина
На Соломенке во время пожара чуть не погибла женщина. Фото: прессслужба ГСЧС
Пожар возник на улице Семьи Идзиковских.
Сегодня, 12 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Семьи Идзиковских, 25 в Соломенском районе столицы.
На место происшествия прибыли огнеборцы и выяснили, что в комнате одного из квартир на пятом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара.
В 14:30 возгорание локализовали, а 14:35 ликвидировали.
При тушении пожара спасатели обнаружили в квартире передали медикам для госпитализации с предварительным диагнозом отравления продуктами горения.
В результате пожара огонь повредил мебель, личные вещи, внутреннюю облицовку стен и потолки квартиры.
На месте происшествия работали четыре пожарные машины и15 спасателей.
Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.
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Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»