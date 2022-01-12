На Соломенке во время пожара чуть не погибла женщина

magictr | 12.01.2022 | Новости | Комментариев нет

На&Солом’ во время пожара чуть не погибла женщина

На Соломенке во время пожара чуть не погибла женщина. Фото: прессслужба ГСЧС

Пожар возник на улице Семьи Идзиковских.

Сегодня, 12 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре на ул. Семьи Идзиковских, 25 в Соломенском районе столицы.

На место происшествия прибыли огнеборцы и выяснили, что в комнате одного из квартир на пятом этаже девятиэтажного жилого дома возник пожар. Не теряя времени, спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 14:30 возгорание локализовали, а 14:35 ликвидировали.

При тушении пожара спасатели обнаружили в квартире передали медикам для госпитализации с предварительным диагнозом отравления продуктами горения.

В результате пожара огонь повредил мебель, личные вещи, внутреннюю облицовку стен и потолки квартиры.

На месте происшествия работали четыре пожарные машины и15 спасателей.

Причину возникновения пожара устанавливают правоохранители.

Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что пожар на Чоколовке унес жизни пенсионера

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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