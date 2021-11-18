На Соломенке иностранец ограбил девушку

magictr | 18.11.2021 | Новости | Комментариев нет

На соломе иностранец ограбил </p> <p>За содеянное мужчине грозит четыре года тюрьмы. Фото: Борис Корпусенко </p> <p>За содеянное мужчине грозит четыре года тюрьмы.</p> <p>В полицию от 20-летней киевлянки поступил вызов о том, что на улице Пушечной, что в Соломенском районе неизвестный вырвал у нее с рук мобильный телефон и скрылся. На место происшествия прибыли правоохранители, которые патрулировали рядом с местом преступления. Оперативники опросили потерпевшую и выяснили приметы злоумышленника. </p> <p style=Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские остановили молодого человека, на которого указала потерпевшая, и во время поверхностного осмотра обнаружили у него похищенный гаджет заявительницы.

Нарушителем оказался ранее несудимый 23-летний иностранец.

Фигуранту инкриминируют наказание по статье — грабеж.

За такой поступок следующие четыре года иностранец рискует провести в тюрьме.

Также, в Днепровском районе молодой человек ограбил «Ювелирную фабрику» ради любимой

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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