На Соломенке иностранец ограбил девушку
18.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Отрабатывая прилегающую территорию, полицейские остановили молодого человека, на которого указала потерпевшая, и во время поверхностного осмотра обнаружили у него похищенный гаджет заявительницы.
Нарушителем оказался ранее несудимый 23-летний иностранец.
Фигуранту инкриминируют наказание по статье — грабеж.
За такой поступок следующие четыре года иностранец рискует провести в тюрьме.
Также, в Днепровском районе молодой человек ограбил «Ювелирную фабрику» ради любимой
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»