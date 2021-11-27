На Соломенке горела фура и легковые автомобили

magictr | 28.11.2021 | Новости | Комментариев нет

На&Соломе горела фура легковые автомобили

В грузовом автомобиле «МАN» загорелся моторный отсек

В Соломенском районе спасатели дважды выезжали на тушение пожаров в автомобилях.

На место происшествия прибыли пожарные и выяснили, что на проезжей части дороги, во время движения, в грузовом автомобиле «МАN» загорелся моторный отсек.

Пожарные погасили возгорание более чем за 20 минут.

В результате пожара кабина сгорела полностью, огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие кузова.

На месте происшествия работали три пожарных авто, а также 14 спасателей.

Жертв и пострадавших нет.

Еще один пожар произошел на ул. Николая Василенко, 23А, что в Соломенском районе столицы. Когда огнебоцы прибыли на место происшествия, выяснили, что на проезжей части дороги загорелись три автомобиля марки : «Таврия Славута», «КИА Sportage» и «Skoda Octavia».

На Соломе горела фура и легковые автомобили

Пожар произошел на ул. Николая Василенко, 23А Пожарные погасили возгорание более чем за 10 минут.

В результате пожара автомобиль марки «Таврия Славута» » сгорел полностью, в «КИА Sportage» и «Skoda Octavia» повреждена левая часть автомобилей.

На месте происшествия работали три пожарных авто, а также 14 спасателей. К счастью, пострадавших нет.

Причины возникновения пожаров устанавливаются.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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