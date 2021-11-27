На Соломенке горела фура и легковые автомобили
В грузовом автомобиле «МАN» загорелся моторный отсек
В Соломенском районе спасатели дважды выезжали на тушение пожаров в автомобилях.
На место происшествия прибыли пожарные и выяснили, что на проезжей части дороги, во время движения, в грузовом автомобиле «МАN» загорелся моторный отсек.
Пожарные погасили возгорание более чем за 20 минут.
В результате пожара кабина сгорела полностью, огнем поврежден моторный отсек и лакокрасочное покрытие кузова.
На месте происшествия работали три пожарных авто, а также 14 спасателей.
Жертв и пострадавших нет.
Еще один пожар произошел на ул. Николая Василенко, 23А, что в Соломенском районе столицы. Когда огнебоцы прибыли на место происшествия, выяснили, что на проезжей части дороги загорелись три автомобиля марки : «Таврия Славута», «КИА Sportage» и «Skoda Octavia».
Пожар произошел на ул. Николая Василенко, 23А Пожарные погасили возгорание более чем за 10 минут.
В результате пожара автомобиль марки «Таврия Славута» » сгорел полностью, в «КИА Sportage» и «Skoda Octavia» повреждена левая часть автомобилей.
На месте происшествия работали три пожарных авто, а также 14 спасателей. К счастью, пострадавших нет.
Причины возникновения пожаров устанавливаются.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»