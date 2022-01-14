На Соломенке горел частный дом
На Соломенке горел частный дом. Фото: прессслужба ГСЧС
Горел дом на улице Григория Гуляницкого.
Сегодня, 14 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре в частном доме на ул. Григория Гуляницкого, что в Соломенском районе столицы.
На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС и выяснили, что горит летняя кухня, пристроенная к частному жилому дому. По словам спасателей, существовала угроза распространения огня на самое здание. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.
В 10:05 пожар локализовали, а 10:35 ликвидировали.
Жертв и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
В ДСНС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:
—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.
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—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.
— Следите за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники. Не высушивайте белье над газовой конфоркой, не развешивайте рядом с плитами полотенец, салфеток, дерева. .
— Регулярно рассказывайте детям о правила противопожарной безопасности и не позволяйте им играть спичками. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Соломенке во время пожара чуть не погибла женщина< /p>
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»