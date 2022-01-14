На Соломенке горел частный дом

magictr | 14.01.2022 | Новости | Комментариев нет

На Соломе горел частный дом

На Соломенке горел частный дом. Фото: прессслужба ГСЧС

Горел дом на улице Григория Гуляницкого.

Сегодня, 14 января в Службу спасения поступил вызов о пожаре в частном доме на ул. Григория Гуляницкого, что в Соломенском районе столицы.

На место происшествия прибыли специалисты ГСЧС и выяснили, что горит летняя кухня, пристроенная к частному жилому дому. По словам спасателей, существовала угроза распространения огня на самое здание. Пожарные сразу приступили к тушению пожара.

В 10:05 пожар локализовали, а 10:35 ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

В ДСНС напоминают о правилах, которые помогут избежать пожара:

—Не оставляйте легковоспламеняющиеся предметы рядом с включенными электроприборами.

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—Исходя из дома, выключайте из розеток телевизоры, утюги, электрические чайники и т.д.

— Следите за исправностью электросети и не перегружайте ее одновременной работой всей техники. Не высушивайте белье над газовой конфоркой, не развешивайте рядом с плитами полотенец, салфеток, дерева. .

— Регулярно рассказывайте детям о правила противопожарной безопасности и не позволяйте им играть спичками. Ранее журналисты «Вечернего Киева» писали о том, что на Соломенке во время пожара чуть не погибла женщина< /p>

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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