На Соломенке горел ангар с дизельным топливом

magictr | 21.11.2021 | Новости | Комментариев нет

На соломе горел ан дизельным топливом

На улице Василенко горел ангар. Фото: пресс-служба ГСЧС

На улице Василенко горел огромный ангар с взрывоопасными веществами.

Сегодня, 21 ноября в Службу спасения поступила информация о пожаре на ул. Василенко, 2, что в Соломенском районе столицы.

На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что пожар возник в металлическом ангаре, в котором хранились химические вещества (перекись водорода, спирт, щелочи).

Пожар удалось потушить за 20 минут. Во время тушения пламени из ангара вынесли 21 канистру с дизельным топливом, тем самым предупредили разлив топлива и распространение огня на большую площадь.

На месте события работали четыре пожарных авто, а также 18 рят. p>

К счастью жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается правоохранителями.

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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