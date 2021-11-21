На Соломенке горел ангар с дизельным топливом
На улице Василенко горел ангар. Фото: пресс-служба ГСЧС
На улице Василенко горел огромный ангар с взрывоопасными веществами.
Сегодня, 21 ноября в Службу спасения поступила информация о пожаре на ул. Василенко, 2, что в Соломенском районе столицы.
На место происшествия прибыли спасатели и выяснили, что пожар возник в металлическом ангаре, в котором хранились химические вещества (перекись водорода, спирт, щелочи).
Пожар удалось потушить за 20 минут. Во время тушения пламени из ангара вынесли 21 канистру с дизельным топливом, тем самым предупредили разлив топлива и распространение огня на большую площадь.
На месте события работали четыре пожарных авто, а также 18 рят. p>
К счастью жертв и пострадавших нет.
Причина возникновения пожара устанавливается правоохранителями.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»
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