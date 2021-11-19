На сохранение культурного наследия в столице планируют выделить 269 миллионов гривен
В следующем году планируют обновить здания на Андреевском спуске, 5/2 и 34. Фото: Борис Корпусенко
Вопрос реставрации объектов культурного наследия города за их надлежащим содержанием и популяризацию историко-культурного достояния призвана решить городская целевая программа «Охрана и сохранение культурного наследия г. Киева на 2022-2024 годы».
В рамках Программы предусмотрено определены приоритетные цели. В частности, планируется проведение ремонтно-реставрационных работ ряда объектов культурного наследия.
«Принятие этой программы позволит сохранить тот большой пласт культурного наследия, который есть в столице, — отметил профильный заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.- По состоянию на 1 января 2021 года в Киеве на государственном учете состоит 3634 объекта культурного наследия, из которых: национального значения — 347; местного значения — 2081, только что выявленных объектов культурного наследия — 1206. Все это обуславливает значительный объем работ по обследованию, архивному исследованию, фотофиксации и подготовке соответствующих исторических сведений. И вполне очевидно, что все эти объекты требуют пристального внимания со стороны города: какой-то — реставрации или консервации, какой-то — сохранения и надлежащего ухода».
По его словам, следующего года планируется реставрация колонны Магдебургского права и Покровской церкви. Также будут обновлены здания на Андреевском спуске, 5/2 и Андреевском спуске, 34, а также на улице Десятинной, 14 и улице Сковороды, 2.
Среди задач программы— исследование исторических зданий с целью сохранения исторической среды, где запланирована разработка учетной документации на 570 объектов, которые без документов. Также приоритетная задача — определение границ и режимов использования зон охраны памятников культурного наследия и комплексов местного значения на основании разработанной научно-проектной документации. Это позволит ограничить высотные параметры застройки вокруг достопримечательностей.
Профильный заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов. Фото: КГГА
«Будем работать над созданием условий для популяризации культурного наследия Киева с использованием интерактивных мероприятий. В частности, проведение выставок и реализация культурных проектов, рассчитанных на широкий круг посетителей,— сообщил Владимир Прокопов. — У программе запланированы 6 конференций (две ежегодно), 36 тематических семинаров, столько же открытых выставок, которые будут проходить ежемесячно и т.д. Именно такая форма общения с общественностью является эффективной и информативной практикой в сфере популяризации культурного наследия. Также предусмотрена организация и проведение мероприятий в рамках «Дней европейского наследия».
Кроме того, в течение 2022-2024 года много внимания будет уделено консервации, реставрации и музеификации предметов археологии, а также изготовлению и установлению мемориальных и охранных досок на памятниках культурного наследия. Еще одна задача — охрана территории Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев», куда входит 370 памятников и 2 музея.
Департамент охраны культурного наследия КГГА в течение 2020-2021 годов ектов выписал штрафов на общую сумму 6 миллионов 693 тысячи гривен. Однако такие санкции не останавливают правонарушителей.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»