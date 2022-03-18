На Софиевской площади выложили Герб Украины с почти 2 миллионов тюльпанов: фото
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фото Бориса Корпусенко
Активисты создали цветочный Герб Украины возле Софии Киевской.
18 марта на Софий с 1,5 миллиона живых тюльпанов выложили Герб Украины. Организаторами цветочной акции стали ГО«Андреевский спуск», бизнесмен Андрей Блаватский и компания «Главквитпром».
Впоследствии волонтеры со всего города развезут эти цветы по больницам и госпиталям, полевым кухням и швейным мастерам. /p>
украинского государственного института культурного наследия Украины:
«Мы хотели показать этой инициативой, что мы мирное население. Мы не хотели этой войны. Цветами мы поддерживаем женщин. Перефразируя пламенную Лесю Украинку, «Цветок, мое единственное оружие, мы не должны погибнуть оба! Может, в руках неизвестных братьев, станешь ты лучшим мечом для палачей!»
В тяжелое военное время женщины не должны чувствовать себя брошенными, или в отчаянии. Ни одна война не в состоянии отменить весну. И пусть весна и эти цветы поддерживают наших женщин, которые самоотверженно приближают победу».
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Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»