На Софиевской площади создадут атмосферу рождественской странности, а елку засветят в субботу
Так выглядела елка на Софиевской площади в прошлом. Фото: Борис Корпусенко
На Софиевской площади воспроизведут рождественское действо в виде вертепа. Праздничная локация заработает уже 16 декабря, а огни на елке зажгут 18 декабря. Также на этой неделе новогодние локации откроют на Контрактовой площади и у Арки дружбы народов.
«В этом году мы провели конкурс на лучшие концепции праздничных локаций, художественный совет при Департаменте культуры избрал победителей. Наша главная цель — предложить разноформатные события для разных целевых аудиторий», — отметила директор Департамента культуры КГГА Яна Баринова.
Тема главной праздничной локации на Софиевской площади — «Благая весть», она будет посвящена Рождественской странности, когда родился Иисус Христос.
«В основе елки будет шопка, рождественский вертеп, который традиционно устанавливается в Украине к Рождеству. Вокруг елки можно будет увидеть фигуры Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. По кругу шопка будет составлять 36 метров. Надеемся, этот вертеп будет самым большим в Европе», — отметила представительница организаторов празднования на Софиевской площади Надежда Тутенко.
Новогоднее дерево будут украшать более 20 тысяч игрушек — красного и золотого цветов, а над елкой будет сиять гирлянда в виде большого купола.
В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому устанавливают каток в виде тоннеля для поклонников спортивных развлечений. Также на площади будет размещена теплая арт-зона для отдыха. На площади посетителей будут встречать праздничные кометы, символизирующие рождественские звезды. Вокруг елки разместятся детские аттракционы, карусели и фотозоны.
На Владимирском проезде посетителей будет ждать рождественская ярмарка, украшенная иллюминацией, и зона фудкорта, концепция которой несколько изменена, учитывая карантинные ограничения. Пища будет в стиле «стрит-фуд», т.е. бутерброды и снеки, которые удобно взять и отойти, сохраняя дистанцию. Локация будет работать до 16 января 2022 года.
19 декабря на Контрактовой площади откроется вЭлика рождественская локация «Рождество на Подоле», оформленная в европейском стиле. Здесь расположятся ледовый каток, большая снежная горка, аттракционы, резиденция святого Николая. Гостей будут ждать 10000 кв. праздничного действа, с фудзонами, домиками в стиле традиционных европейских ярмарок, в которых можно будет приобрести рождественские сувениры крафтового производства. Елку и ярмарку украсят 20 тысяч фонарей. За гастрономическую составляющую локации будет отвечать гастрофестиваль «Уличная Еда» и «Бухта».
По словам соорганизатора празднований на Подоле Максима Карпия, это будет первый в Украине уникальный прогулочный каток с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой, самая высокая горка и тысячи фонариков. Она будет работать до 23 января 2022 года.
С 19 декабря на панорамной площадке возле Арки дружбы народов открывается свято одна праздничная локация с новогодней елкой, уютной лаунж-зоной согревающими напитками. Она работать до 19 января 2022 года.
С 17 по 19 декабря у Арки дружбы народов в третий раз будет проходить зимний фестиваль «Snigfest» — соревнование для профессиональных сноубордистов и лыжников, регион для Украины».
В Шевченковском районе главная новогодне-рождественская локация традиционно будет работать в парке Шевченко. Празднования начнутся уже 17 декабря с концертов и развлекательной программы, а елку засветят 19 декабря. Приемную святого Николая планируют обустроить в киевском трамвае.
Также на этой неделе на Михайловской площади устроят концерт и видеомапинг с историей Щедрика.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев »