На Софиевской площади собрали металлический каркас для городской елки: фото

magictr | 07.12.2021 | Новости | Комментариев нет

539

На площади собрали металлический каркас для городской елки: фото

К концу следующей недели елку должны полностью собрать и украсить. Фото: Даша Гришина

Высота елки составит 31 метр.

На прошлой неделе на Софиевской площади строители начали собирать металлическую конструкцию, на которой будут держаться искусственные ветки главной елки. А уже сегодня с помощью крана завершили монтировать обновительный каркас.

На фото видно, как основу новогоднего украшения заполнили бетонными блоками для удержания 31-метровой металлической конструкции.

Кроме этого, на площади установили одиннадцать домиков для фудкорта, а также элементы для сцены, на которой будут проходить новогодние выступления и конкурсы.

На Софиевской площади собрали металлический каркас для городской елки: фото

Основу новогоднего украшения заполнили бетонными блоками. Фото: Даша Гришина

На Софиевской площади собрали металлический кар городской елки: фото

Сегодня с помощью крана завершили монтировать обновленный каркас. Фото: Даша Гришина. ;Софийской площади собрали металлический каркас для городской елки: фото» />

На площади установили одиннадцать домиков для фудкорта. Фото: Даша Гришина

Игорь Добруцкий, основатель проекта FolkUkraine,который ежегодно организует новогодние празднования в столице, сегодня приехал проверить готовую основу для елки и некоторое время контролировал процесс монтажа.

На Софиевской площади собрали металлический каркас для городской елки: фото

Игорь Добруцкий контролирует монтаж конструкции. Фото: Даша Гришина

К концу следующей недели елку должны полностью собрать и украсить 20 тысячами игрушек. К слову, их специально производят на предприятии во Львовской области.

Нынешнюю тематику локации посвятят рождественской чудо-ночи. Под деревом можно будет увидеть фигуры самого Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Организаторы новогодне-рождественского городка называют этот вертеп крупнейшим в Европе.

Торжественное открытие запланировано традиционно на 19 декабря, при участии городского головы Виталия Кличко.

Также из 19 декабря на Софиевской площади и на Владимирском проезде должен заработать новогодне-рождественский ярмарочный городок, а вокруг памятника Богдану Хмельницкому откроется каток.

Два дня назад под Киевом открыли дом . Чародей приглашает киевлян к себе в большой трехэтажный дом, который снаружи и внутри украшен рождественскими декорациями.

Все фото: Даша Гришина для «Вечернего Киева».

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

Похожие записи

Об авторе

magictr