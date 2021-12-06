На Софиевской площади собрали металлический каркас для городской елки: фото
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К концу следующей недели елку должны полностью собрать и украсить. Фото: Даша Гришина
Высота елки составит 31 метр.
На прошлой неделе на Софиевской площади строители начали собирать металлическую конструкцию, на которой будут держаться искусственные ветки главной елки. А уже сегодня с помощью крана завершили монтировать обновительный каркас.
На фото видно, как основу новогоднего украшения заполнили бетонными блоками для удержания 31-метровой металлической конструкции.
Кроме этого, на площади установили одиннадцать домиков для фудкорта, а также элементы для сцены, на которой будут проходить новогодние выступления и конкурсы.
Основу новогоднего украшения заполнили бетонными блоками. Фото: Даша Гришина
Сегодня с помощью крана завершили монтировать обновленный каркас. Фото: Даша Гришина. ;Софийской площади собрали металлический каркас для городской елки: фото» />
На площади установили одиннадцать домиков для фудкорта. Фото: Даша Гришина
Игорь Добруцкий, основатель проекта FolkUkraine,который ежегодно организует новогодние празднования в столице, сегодня приехал проверить готовую основу для елки и некоторое время контролировал процесс монтажа.
Игорь Добруцкий контролирует монтаж конструкции. Фото: Даша Гришина
К концу следующей недели елку должны полностью собрать и украсить 20 тысячами игрушек. К слову, их специально производят на предприятии во Львовской области.
Нынешнюю тематику локации посвятят рождественской чудо-ночи. Под деревом можно будет увидеть фигуры самого Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников. Организаторы новогодне-рождественского городка называют этот вертеп крупнейшим в Европе.
Торжественное открытие запланировано традиционно на 19 декабря, при участии городского головы Виталия Кличко.
Также из 19 декабря на Софиевской площади и на Владимирском проезде должен заработать новогодне-рождественский ярмарочный городок, а вокруг памятника Богдану Хмельницкому откроется каток.
Два дня назад под Киевом открыли дом . Чародей приглашает киевлян к себе в большой трехэтажный дом, который снаружи и внутри украшен рождественскими декорациями.
Все фото: Даша Гришина для «Вечернего Киева».
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»