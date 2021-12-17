На Софиевской площади продолжается последняя подготовка к зажиганию елки
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Рождественская локация на Софиевской площади будет работать до 16 января. Фото: Даша Гришина
Новогоднее дерево зажгут уже завтра в 17:00 на Софиевской площади.
Новогодне-рождественская локация на Софиевской площади уже почти завершена. Коммунальщики натягивают последние метры сияющей гирлянды, достраивают развлекательные зоны и детские карусели.
Новогоднее дерево украсили более 20 тысяч игрушек — красного и золотого цветов, а над елкой сияет большая гирлянда в виде купола. У основания хвойного украшения уже можно увидеть фигуры Матери Божьей, ангелов и колядников. Все они в восторге от большого количества огоньков со всех сторон. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому установили каток в виде тоннеля для поклонников спортивных развлечений. А на Владимирском проезде в ближайшее время заработает рождественская ярмарка, украшенная иллюминацией.
На Софиевской площади достраивают развлекательные зоны. Фото: Даша Гришина. ;Софийской площади продолжается последняя подготовка к зажиганию елки» />
Продолжаются последние работы. Фото: Даша Гришина. ;Софийской площади продолжается последняя подготовка к зажиганию елки» />
Вокруг памятника Богдану Хмельницкому установили каток. Фото: Даша Гришина
Каток в виде тоннеля для поклонников спортивных развлечений. Фото: Даша Гришина. ;Софийской площади продолжается последняя подготовка к зажиганию елки» />
Киевляне охотно фотографируются на фоне елки. Фото: Даша Гришина
Для гостей города работают на Софиевской площади уже фулкорты. Фото: Даша Гришина. ;Софийской площади продолжается последняя подготовка к зажиганию елки» />
У основания хвойного украшения уже можно увидеть фигуры релегийных персонажей. Фото: Даша Гришина
Увидеть вживую торжественную засветку елки можно будет уже завтра в 17:00. А рождественская локация на Софиевской площади будет работать до 16 января.
Также жители столицы смогут насладиться новогодне-рождественскими праздниками на нескольких локациях Печерска.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»