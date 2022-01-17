На Софиевской площади демонтируют главную елку страны
Фотография с места событий. Фото: Даша Гришина
На праздничной локации уже снимают нижнюю конструкцию елки и разбирают ярмарочные дома.
Сегодня, 17 января, коммунальщики начали разбирать главную новогоднюю локацию столицы, на Софиевской площади. Работники демонтируют каток, домики ярмарок, карусели и саму елку. Кстати, с основания хвойной красавицы уже сняли деревянный слой декорации, который имитировал пещеру. А вот до самой елки и 20 тысяч шариков-украшений на руки коммунальщиков еще не дошли. Большую десятиметровую гирлянду снимают постепенно. Ее скручивают у кольца сразу несколько человек. А вот фонарики на ярмарочных избушках погасли самыми первыми. Большинство деревянных конструкций прилавок уже составлены в авто рабочих. krayini-bdfb3de.jpg» alt=»На Софиевской площади демонтируют главную елку страны» />
С основания хвойной красавицы уже сняли деревянный слой декорации. Фото: Даша Гришина. площади демонтируют главную елку страны» />
Коммунальщики снимают гирлянды. Фото: Даша Гришина
На катке, что возле памятника Богдану Хмельницкому, также снимают гирлянды. А часами раньше вокруг заграждения ледовой арены собрали и положили на кучу несколько небольших елок, которые выполняли функцию декора. Отметим, что из-за больших объемов новогодней локации, коммунальщики будут демонтировать праздничные элементы постепенно и вероятно закончить недели.
С катка снимают фонарики. Фото: Даша Гришина
Демонтаж карусели. Фото: Даша Гришина
Если вы не побывали на самой главной новогодней локации Киева и не видели 31-метровую хвойную красавицу, то смотрите фоторепортаж праздничной площадки.
До конца этой недели в столицы прекратят работать все зимние локации.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»