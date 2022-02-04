На следующей неделе в Киеве будут выбирать представителя Украины на Евровидение

magictr | 04.02.2022 | Исскуство | Комментариев нет

Наступление Будут выбирать представителя Украины на Евровидение

Посмотреть финал нацотбора можно уже 12 февраля в 19:00. Фото из сети интернет

Восемь кандидатов будут соревноваться за то, чтобы представлять Украину на главном музыкальном конкурсе Европы— «Евровидении-2022», которое пройдет в итальянском городе Турин.

В этом году формат нацотбора будет кардинально отличаться от предыдущих . Вместо трех выпусков — два полуфинала и финал — на этот раз будут транслировать только финал.

В прошлом месяце Общественный вещатель, являющийся организатором Национального отбора этого года, объявил список из восьми кандидатов, которые будут соревноваться за возможность представлять Украину в Италии. /p>

Среди участников: Kalush Orchestra, Alina Pash, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy и Barleben.

Посмотреть финал нацотбора можно уже 12 февраля в 19:00. >вживую — в Центре культуры и искусства НАУ, так и онлайн на телеканале UA: Первый.

Вести нацотбор телеведущая и актриса Мария Ефросинина. В жюри — заслуженная артистка Украины Тина Кароль и член правления Общественного Ярослав Лодыгин.

Отметим, что хозяином нынешнего «Евровидения-2022» является город Турин в Италии. Именно там 10 и 12 мая пройдут полуфиналы, а 14 мая — финал песенного конкурса.

Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»

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