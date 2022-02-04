На следующей неделе в Киеве будут выбирать представителя Украины на Евровидение
Посмотреть финал нацотбора можно уже 12 февраля в 19:00. Фото из сети интернет
Восемь кандидатов будут соревноваться за то, чтобы представлять Украину на главном музыкальном конкурсе Европы— «Евровидении-2022», которое пройдет в итальянском городе Турин.
В этом году формат нацотбора будет кардинально отличаться от предыдущих . Вместо трех выпусков — два полуфинала и финал — на этот раз будут транслировать только финал.
В прошлом месяце Общественный вещатель, являющийся организатором Национального отбора этого года, объявил список из восьми кандидатов, которые будут соревноваться за возможность представлять Украину в Италии. /p>
Среди участников: Kalush Orchestra, Alina Pash, Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana, Wellboy и Barleben.
Посмотреть финал нацотбора можно уже 12 февраля в 19:00. >вживую — в Центре культуры и искусства НАУ, так и онлайн на телеканале UA: Первый.
Вести нацотбор телеведущая и актриса Мария Ефросинина. В жюри — заслуженная артистка Украины Тина Кароль и член правления Общественного Ярослав Лодыгин.
Отметим, что хозяином нынешнего «Евровидения-2022» является город Турин в Италии. Именно там 10 и 12 мая пройдут полуфиналы, а 14 мая — финал песенного конкурса.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»