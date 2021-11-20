На следующей неделе киевлянам отключат воду: адреса
< /P>Киевлянам отключат воду: адреса. Фото: сеть Интернет
С понедельника, 22 ноября на некоторых улицах столицы будет отсутствовать водоснабжение.
Временно отключат воду по таким адресам:
22 ноября с 09:00 до 20:00 в связи с плановыми ремонтными работами временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
— ул. Озерная, 18а, 20, 22, 24, 26;
— просп. Оболонский, 49.
22 ноября с 09:00 до 16:30 временно будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
— ул. Озерная, 26, 28, 30/5.
22 ноября с 09:00 до 24:00 из-за ремонта отключат воду по адресам:
— ул . Кудряшова, 5, 5а, 3, 5, 7, 12/14, 14а.
Также, отключат воду во вторник, 23 ноября с 09:00 до 22:00 на улицах Героев Днепра, 35 и Харьковское шоссе, 201/203.
24 ноября с 09:00 до 18:30 будет отсутствовать водоснабжение по адресам:
— ул. Озерная, 24, 26;
— просп. Оболонский, 49.
В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервисов: оставив сообщение в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.
Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД). ).
Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.
Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»