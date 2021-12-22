На шести улицах Киева отключили воду

magictr | 22.12.2021 | Новости | Комментариев нет

На шести улицах Киева отключили воду

Киевлянам отключат воду: адреса. Фото: сеть Интернет

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением водоснабжения.

Сегодня, 21 декабря с 16:00 на некоторых улицах столицы отсутствует водоснабжение.

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Временно отключили воду по таким адресам:

  1. ул. Межигорская, 1;
  4. просп. Порика, 11, 11а;
  5. просп. Героев Сталинграда, 49;

«Ремонтные бригады Киевводоканала уже работают над локализацией и ликвидацией повреждений»,— говорится в сообщении Киевводоканала .

Ориентировочный срок выполнения работ— 1 сутки.

В Киевводоканале напоминают, более подробную информацию о плановых и аварийных отключениях холодной воды можно узнать по номеру 15-81 или (044) 200-73-01 или с помощью онлайн-сервисов: оставив сообщения в чат-ботах «Viber» (http://tinyurl.com/pn92devj) и «Telegram» (https://t.me/vodokanalkiev_bot). Диспетчерская служба работает круглосуточно, без выходных.

Также, в Киевводоканале обращают внимание на то, что вода может отсутствовать из-за работ, проводимых внутри дома, в этом случае. нужно обратиться в свою управляющую компанию (ЖЭК, ОСМД).

Стоит отметить, Киевводоканал занимается поставкой только холодной воды, в случае отсутствия горячей воды необходимо обратиться в Киевтеплоэнерго.< /p>

Виктория ГРЕБЕНЬ, «Вечерний Киев»

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