На севере Молдавии рухнула российская ракета. Что известно?
В МИД Украины отреагировали на инцидент. На севере Молдовы упала российская ракета. Что известно?» />
Фото из сообщения МВД Молдовы в Facebook A A+ A++
Событие: Одна из вражеских ракет, которую оккупанты выпустили по Украине 31 октября, упала на севере Молдовы — в селе Наславча Окницкого района вблизи границы с Винницкой областью. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы в Facebook.
Детали и комментарии: Как отмечают молдавские правоохранители, информации о пострадавших нет. Однако в некоторых деревенских домах выбиты окна. Место, где упала ракета, сбитая украинской противовоздушной системой, оцеплено. Там работает оперативная группа. МВД Молдовы со ссылкой на заявление украинских властей также отметило, что сегодня утром российские беспилотники атаковали Днестровскую гидроэлектростанцию, расположенную в 10 километрах от дамбы в Наславче. В результате удара пострадало только электротехническое оборудование, опасности затопления нет.
МИД Украины заявило, что российские ракетные удары несут угрозу безопасности соседних с Украиной стран. Российская Федерация ведет войну не только против Украины, но и против Европы. Ракеты, которые РФ запускает по украинским городам со стороны Черного моря, Беларуси, России или Каспия, несут прямую угрозу безопасности соседних стран. Именно поэтому критически важно, чтобы Украина как можно быстрее получила современные средства противоракетной и противовоздушной обороны. Эти системы будут спасать жизнь людей и защищать критическую инфраструктуру», — отметил в Facebook представитель министерства Олег Николенко.
МИД Молдовы осудил ракетные обстрелы Россией на территориях Украины. Там также отреагировали на падение обломков российской ракеты на северную окраину Наславчи. «Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины наносят огромный экономический и социальный ущерб всему европейскому континенту, включая граждан Республики Молдова, которые ощущают на себе последствия войны по соседству. МИД самым решительным образом осуждает использование Россией энергоресурсов как оружия», — говорится в заявлении министерства.
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Для нанесения ракетных ударов по южному направлению по Украине страна-оккупант Россия использует воздушное пространство Молдовы. Об этом в эфире общенационального марафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнатий. «Это еще одно преступление, которое нужно документировать и показывать Западу. Не в первый раз они бьют ракетами через Молдову», — сказал он. В то же время в Минобороны Молдовы заметили, что их системы не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны ракетами России. Хотя ранее российские ракеты неоднократно нарушали воздушное пространство Молдовы. Как отмечает bbc.com, впервые это произошло 10 октября — в день массовых ракетных атак по Украине. После инцидента президент Молдовы Мая Санду призвала Россию уважать территориальную целостность ее страны. А премьер страны Наталья Гаврилица назвала такие действия России нарушением суверенитета Молдовы, что противоречит международному праву. Российскому послу в Молдове тогда была вручена нота протеста. В то же время, на какие-то другие действия, кроме заявлений, официальный Кишинев не решился.
В эфире проекта FreeДом военный эксперт Александр Мусиенко заметил, что российские войска действительно испытали маршрут для своих ракет, пролегающий через территорию Молдовы. «Конечно, таким образом, они пытаются найти способы, чтобы ракеты пролетели менее заметно для украинского ПВО. Потому что мы на территории Молдовы их сбивать не будем. На территории Молдовы их должно сбивать ПВО этой страны», — рассказал Мусиенко.