На сцене филармонии прозвучали произведения знаменитого виртуоза контрабаса
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Концерт к 200-летию со дня рождения Джованни Боттезини. Фото: Татьяна Асадчева
В Колонном зале имени Николая Лысенко состоялся концерт, посвященный 200-летию со дня рождения выдающегося итальянского музыканта и композитора Джованни Боттезини (1821-1889).
Джованни Боттезини — музыкант виртуоз и одаренный композитор эпохи романтизма. Фото из открытых источников
Интересным фактом биографии выдающегося музыканта является то, что свой инструмент он выбрал случайно. С детства Джованни Боттезини учился играть на скрипке и делал значительные успехи, однако когда юноша поступал в Миланскую консерваторию, оказалось, что свободные места для обучения были только в классе фагота и контрабаса. Парню не хотелось прощаться со своей мечтой, поэтому за короткий срок он готовит программу для контрабаса и становится студентом консерватории. А уже за несколько лет он триумфально покоряет лучшие сцены Европы и мира. В отличие от своих коллег, Боттезини никогда не играл в оркестре, а выступал преимущественно из сольно, успешно выполняя свои произведения.
Богдана Пивненко, Назарий Стець и струнный оркестр. Фото: Татьяна Асадчева
В творческом наследии композитора есть не только произведения для контрабаса и струнного ансамбля или оркестра, но и ряд симфонических произведений, кантат и ораторий, на смерть его брата Луиджи…
Однако, чрезвычайно одаренного музыканта привлекала не только сцена и создание музыки, в свое время Джованни Боттезини был также небезызвестным дирижером. Именно он стоял за дирижерским пультом на премьере знаменитой оперы Джузеппе Верди «Аида» 24 декабря 1871 года в Каире, созданной выдающимся итальянским композитором по случаю открытия Суэцкого канала. text-align:justify;»>Познакомиться с творчеством Джованни Боттезини — одного из самых выдающихся музыкантов эпохи романтизма могли также слушатели Национальной филармонии Украины, посетив концерт произведений композитора в замечательном исполнении Национального ансамбля «Киевская камерата» под руководством strong>.
Квинтет струнных ансамбля «Киевская кмерата». Фото: Татьяна Асадчева
В концерте приняли участие: народная артистка Украины Богдана Пивненко, а также лауреаты Международных конкурсовНазарий Стець (контрабас) и Дмитрий Фонарюк (кларнет).< /p>
Программу музыкального вечера открыл концерт №2 для контрабаса и струнных в трех частях. Следует отметить замечательную технику и безупречное исполнение солиста Назария Стеця и оркестра.
Интересное сочетание тембров кларнета и контрабаса продемонстрировали Дмитрий Фонарюк и Назарий Стець, виртуозно выполнив Концертный дуэт.
Grande allegro для контрабаса и струнных, написанное в>стиле Феликса Мендельсона с первых нот завораживало красивой и изысканной мелодической линией и лирическим характером, присущем музыке раннего романтизма.
Музыка Боттезини изменила представление о роли контрабаса в оркестре. Фото: Татьяна Асадчева
Второй отдел концерта начался Большим Квинтетом №1 в четырех частях в мастерском ансамбле исполнителей: Кирилла Бондара(скрипка), Дмитрия Бондаренко (скрипка), Валентины Буграк (альт), Артема Замкова (виолончель) иНазарий Стець (контрабас).
Изюминкой вчера стал финальный номер концертной программы — Большой концертный дуэт для скрипки и контрабаса в блестящем исполнении солистов Богданы Пивненко и Назария Стеца. редким явлением для классической музыки конца XIX — начала XX столетия. Большой концертный дуэт считается одним из лучших произведений композитора, чье виртуозное владение инструментом покорило лучшие сцены мира. Будем надеяться, что эта прекрасная музыка подзабытого итальянского гения будет чаще звучать в концертных программах нашего города.
Напомним об интересных событиях столицы, которые можно посетить в ближайшее время филармонии на декабрь.
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»