На саммите «большой двадцатки» лавровую объявили бойкот
Руководитель российского зарубежного ведомства преждевременно покинул встречу министров иностранных дел в Индонезии.
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Событие: Российская война в Украине и ее последствия для мировой экономики стали ведущими темами встречи на индонезийском острове Бали министров иностранных дел Группы 20 (G20) крупнейших экономик мира. Такая риторика явно не понравилась главе зарубежного ведомства страны-агрессорки Сергею Лаврову, и он выразил недовольство по этому поводу. А потом вообще покинул встречу.
Детали и комментарии: «Хозяйство собрания индонезийская министерша Ретно Марсуди 8 июля призвала коллег «искать пути продвижения вперед» и положить конец войне. Возгласы «почему вы не прекратите войну?» звучали, когда в начале встречи Марсуди пожимала руку российскому министру иностранных дел серию лавровую», – сообщает Голос Америки.
Накануне министры иностранных дел стран G7 устроили главе российского МИД бойкот. Они не пришли ужин с коллегами по G20, а традиционное фото встречи не состоялось из-за присутствия Сергея Лаврова. Западные дипломаты подчеркнули, что именно из-за присутствия министра РФ на встрече не будет сотрудничества как раньше.
Как сообщает агентство Reuters, высокопоставленный чиновник министерства иностранных дел Индонезии рассказал, что от встречи в пятницу не ожидается коммюнике.< /p>
«При присутствии и участии россии я, конечно, сомневаюсь, что будет достигнут консенсус по Украине, например», – сказал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США агентству перед саммитом.
Сергей лавров пожаловался на то, что российская война стала предметом критического внимания и предложил сосредоточиваться на решении экономических вопросов. Он упрекал западных представителей за то, что он называл «русофобией».
Комментируя отказ от совместного фото с ним, лавров заявил, что «никого не приглашал фотографироваться».
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«И вообще никого никуда не приглашал, меня пригласила Индонезия, как Индонезия пригласила и президента путина на саммит, который будет в ноябре. Вот и все», – сказал он. сказал он.
Относительно неучастия министров G7 в ужине, глава российского МИД сказал, что «это их понимание протокола и просто их вежливости, правил этики».
На саммите через видеосвязь  ; выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал дать решительный ответ русской злости. Под его обращение Сергея Лаврова в зале не было.
По данным издания Bild, руководитель российского зарубежного ведомства покинул встречу преждевременно, перед выступлением главы МИД Германии, которая планировала объявить, что «мы не принимаем это нарушение международного права «.
«Лавров еще проведет двусторонние переговоры, затем выступит перед прессой и уедет», – сообщила официальная представительница МИД РФ мария захарова в интервью агентству dpa. А это значит, что он не примет участия в официальном обеде и заседаниях G20 во второй половине дня.